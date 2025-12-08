Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 12:37

Популярный рэпер Flo Rida даст концерты в трёх российских городах

Рэпер Flo Rida. Обложка © ТАСС / Zuma

Рэпер Flo Rida. Обложка © ТАСС / Zuma

Популярный американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) готовится к гастролям по России, в рамках которых запланированы выступления в трёх городах. Как сообщает Kub Mash, выступления артиста запланированы на март 2026 года.

Известный артист, пятикратно номинированный на премию «Грэмми», 11 марта выступит в «Баскет-Холле» в Краснодаре, после чего его гастрольный тур продолжится в Москве и Новосибирске. Мировую известность артист обрел благодаря участию в саундтреке к фильму «Шаг вперёд 2», где прозвучала его композиция «Low». Эта песня заняла лидирующие позиции по кассовым сборам в США в 2008 году.
Американский рэпер Трэвис Скотт назвал рекордную сумму, за которую готов выступить в Москве
Американский рэпер Трэвис Скотт назвал рекордную сумму, за которую готов выступить в Москве

Ранее сообщалось, что американский рэпер Xzibit записал совместный музыкальный трек с сотрудником частной охранной компании из Москвы. Видео с процессом создания трека группа «Не Ради Денег» появилось в соцсетях.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar