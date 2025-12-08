Популярный рэпер Flo Rida даст концерты в трёх российских городах

Популярный американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) готовится к гастролям по России, в рамках которых запланированы выступления в трёх городах. Как сообщает Kub Mash, выступления артиста запланированы на март 2026 года.

Известный артист, пятикратно номинированный на премию «Грэмми», 11 марта выступит в «Баскет-Холле» в Краснодаре, после чего его гастрольный тур продолжится в Москве и Новосибирске. Мировую известность артист обрел благодаря участию в саундтреке к фильму «Шаг вперёд 2», где прозвучала его композиция «Low». Эта песня заняла лидирующие позиции по кассовым сборам в США в 2008 году.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Xzibit записал совместный музыкальный трек с сотрудником частной охранной компании из Москвы. Видео с процессом создания трека группа «Не Ради Денег» появилось в соцсетях.