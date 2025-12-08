Pegasus Airlines купит чешские Czech Airlines и Smartwings за 154 миллиона евро

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines объявила о покупке чешских перевозчиков Czech Airlines и Smartwings за €154 миллиона. Турки планируют сохранить оба бренда и объединить авиапарки. Об этом сообщили в пресс-службе турецкой авиакомпании.

«Pegasus Airlines в 2005 году поставила перед собой амбициозную цель — сделать авиаперелёты доступными для всех… Теперь, объединив усилия с Czech Airlines и Smartwings, парк которых насчитывает 47 самолётов, мы открываем новую страницу в истории нашего роста», — говорится в сообщении.

Сделка предусматривает погашение дебиторской задолженности чешских перевозчиков и будет завершена после получения всех необходимых юридических разрешений и выполнения условий передачи. Pegasus Airlines, основанная в 1990 году, в настоящее время выполняет рейсы по 153 направлениям, из которых 114 — в 54 странах, базируясь в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле. Czech Airlines и Smartwings обслуживают 80 направлений в 20 странах. Объединение позволит увеличить авиапарк и расширить возможности обеих компаний на европейском и международном рынке.

