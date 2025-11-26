Reuters: Соучредитель «Лукойла» Федун продал долю в компании за 7 млрд долларов

Соучредитель «Лукойла» Леонид Федун вышел из числа крупных акционеров компании. Бизнесмен продал около 10% своих акций ещё в начале 2025 года. Источники агентства Bloomberg оценили пакет примерно в семь миллиардов долларов.

«Лукойл» выкупил долю сам – на это тоже указали собеседники агентства. В компании ситуацию комментировать отказались, а самого Федуна журналисты не нашли. Инсайдеры предположили, что решение связано с тем, что миллиардер живёт в Монако и продолжает выводить активы из России.

Ранее Life.ru писал, что Леонид Федун расширил свою недвижимую империю на Лазурном берегу. Он купил виллу La Favorita в Сен-Жан-Кап-Ферра примерно за 87 миллионов долларов.