Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 23:40

Экс-владелец «Спартака» Федун купил виллу на Лазурном берегу за 87 млн долларов

Леонид Федун. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Леонид Федун. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Экс-владелец московского футбольного клуба «Спартак» и бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун пополнил коллекцию недвижимости на Лазурном берегу новой виллой за 87 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Nice-Matin.

«Российский миллиардер Леонид Федун приобрел виллу La Favorita на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра», – уточнили журналисты.

Это не первое его приобретение недвижимости на Лазурном берегу. В 2021 году миллиардер уже приобрёл на этом же побережье виллу Joya за 72 миллиона долларов.

Звезда НБА Лука Дончич купил особняк Шараповой в Калифорнии за 25 млн долларов
Звезда НБА Лука Дончич купил особняк Шараповой в Калифорнии за 25 млн долларов

Ранее Life.ru писал о кадровых изменениях в московском «Спартаке». Главный тренер Деян Станкович покинул пост после неудовлетворительных результатов и потери контроля над командой. Несмотря на дорогой состав, команда с трудом удерживала позиции в РПЛ, а внутриклубная атмосфера стала критической проблемой.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Леонид Федун
  • Франция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar