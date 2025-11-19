Экс-владелец московского футбольного клуба «Спартак» и бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун пополнил коллекцию недвижимости на Лазурном берегу новой виллой за 87 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Nice-Matin.

«Российский миллиардер Леонид Федун приобрел виллу La Favorita на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра», – уточнили журналисты.

Это не первое его приобретение недвижимости на Лазурном берегу. В 2021 году миллиардер уже приобрёл на этом же побережье виллу Joya за 72 миллиона долларов.

Ранее Life.ru писал о кадровых изменениях в московском «Спартаке». Главный тренер Деян Станкович покинул пост после неудовлетворительных результатов и потери контроля над командой. Несмотря на дорогой состав, команда с трудом удерживала позиции в РПЛ, а внутриклубная атмосфера стала критической проблемой.