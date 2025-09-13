Звезда НБА Лука Дончич купил особняк Шараповой в Калифорнии за 25 млн долларов
Мария Шарапова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Potts F1
Словенский баскетболист Лука Дончич купил особняк в Калифорнии, который раньше принадлежал российской теннисистке Марии Шараповой. Дом в престижном районе Манхэттен-Бич обошёлся звезде НБА в 25 миллионов долларов, пишет Basket Infos.
Шарапова решила продать недвижимость, так как большую часть времени проводит с мужем, британским бизнесменом Александром Гилксом. Для Дончича же покупка совпала с подписанием нового трёхлетнего контракта с «Лейкерс» на 165 миллионов долларов.
Ранее Life.ru писал, что Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы. Торжественная церемония прошла в американском Ньюпорте.