Мария Шарапова обучает сына русскому языку: семейные будни экс-теннисистки

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова поделилась с подписчиками в соцсетях видео, где она занимается с сыном Теодором русским языком. На кадрах спортсменка, используя алфавит, поочерёдно называет буквы, а малыш повторяет их за ней. Это трогательное видео показывает, как экс-теннисистка прививает своему сыну любовь к русскому языку и культуре.

Мария Шарапова учит сына русскому языку. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariasharapova

Мария Шарапова завершила свою успешную спортивную карьеру в феврале 2020 года, а уже в декабре того же года объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. Их сын Теодор появился на свет 1 июля 2022 года, и с тех пор теннисистка активно делится моментами их семейной жизни.

Шарапова — одна из самых известных теннисисток в мире. За свою карьеру она выиграла 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) и в 2005 году стала первой ракеткой мира. Она также является обладательницей всех титулов турниров серии «Большого шлема» и серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне 2012 года.

Теперь, посвятив себя семье, Мария Шарапова продолжает быть на виду, делясь с поклонниками не только воспоминаниями о спортивных достижениях, но и повседневными моментами, такими как обучение сына русскому языку.