8 декабря, 13:06

В Госдуме сочли имитацией поддержки планы США возобновить финансирование Украины

Обложка © Life.ru

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал планы США по выделению Украине 800 миллионов долларов имитацией помощи. По его словам, Штаты не могут полностью прекратить поддержку из-за обязательств в НАТО, но и давать большие суммы им жалко. Сумма мизерная — на неё не купить даже одну установку Patriot, которая стоит под миллиард.

«Копейки подкидывают. Это не о чём по сравнению с миллиардами, которыми их заваливали в месяц. На эти 800 миллионов всё-таки можно купить оружие, которое будет по нашим бойцам вести огонь», — отметил Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Депутат добавил, что помимо денег США продолжают поставлять разведданные и поддерживать Starlink. С одной стороны, это видимость поддержки Киева, с другой — реальный вред, подчеркнул парламентарий.

Изменение позиции США по Европе вызывает тревогу европейских лидеров

Тем не менее на днях Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не оказывают финансовую поддержку Украине в конфликте. Он также охарактеризовал действия своего предшественника Джо Байдена как чрезмерно щедрые, сравнив их с раздачей конфет.

