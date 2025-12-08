В Госдуме сочли имитацией поддержки планы США возобновить финансирование Украины

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал планы США по выделению Украине 800 миллионов долларов имитацией помощи. По его словам, Штаты не могут полностью прекратить поддержку из-за обязательств в НАТО, но и давать большие суммы им жалко. Сумма мизерная — на неё не купить даже одну установку Patriot, которая стоит под миллиард.

«Копейки подкидывают. Это не о чём по сравнению с миллиардами, которыми их заваливали в месяц. На эти 800 миллионов всё-таки можно купить оружие, которое будет по нашим бойцам вести огонь», — отметил Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Депутат добавил, что помимо денег США продолжают поставлять разведданные и поддерживать Starlink. С одной стороны, это видимость поддержки Киева, с другой — реальный вред, подчеркнул парламентарий.

Тем не менее на днях Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не оказывают финансовую поддержку Украине в конфликте. Он также охарактеризовал действия своего предшественника Джо Байдена как чрезмерно щедрые, сравнив их с раздачей конфет.