Вассерман выступил против отмены оценок по физкультуре, музыке и ИЗО

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман выступил против возможной отмены оценок по физкультуре, музыке и изобразительному искусству. Свою позицию он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Каждый школьник должен знать, насколько он хорош, что у него получается, а что не очень», — заявил Вассерман.

Он привёл личный пример, рассказав, что в школе стабильно получал тройки по этим предметам, так как не имел музыкального слуха и не умел рисовать. Эти оценки, по его мнению, помогли ему адекватно оценить свои способности.

Вассерман подчеркнул, что если вопрос об отмене оценок будет вынесен на рассмотрение профильного комитета Госдумы, он обязательно выступит против такой инициативы.

Ранее, комментируя законопроект об ужесточении наказаний за травлю в школах, Анатолий Вассерман заявил, что высокие штрафы за буллинг не смогут полностью искоренить это явление, но могут уменьшить его размах. Он назвал травлю хронической проблемой школьной среды и выразил сомнение, что существует какое-то одно решение, позволяющее избавиться от неё раз и навсегда.