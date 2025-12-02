Вассерман: Высокие штрафы не искоренят травлю в школах, но уменьшат её размах

Высокие штрафы за буллинг не смогут полностью искоренить травлю в российских школах, но могут уменьшить её размах. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

Он прокомментировал законопроект ЛДПР об ужесточении наказания за травлю и кибербуллинг, назвав это явление хронической проблемой школьной среды.

«Не думаю, что возможно какое-то одно решение, позволяющее искоренить травлю в школах раз и навсегда. Вряд ли высокие штрафы избавят нас от этого неприятного явления. Однако умерить его размах они могут», — указал парламентарий в разговоре с «Ридусом».

Парламентарий также призвал тщательно изучить инициативу на предмет возможных побочных эффектов, отметив, что любым наказанием можно злоупотребить в низменных целях.

Эта дискуссия проходит на фоне конкретных трагических случаев. Московский детский омбудсмен Ольга Ярославская взяла в работу дело об издевательствах над мальчиком-аутистом, который остался с отцом после потери матери и бабушки. В школе к нему нашли подход, однако на улице старшие подростки из соседних домов продолжают его травить. Уполномоченный заявила, что главная задача — не наказать, а добиться осознания и научить детей состраданию.