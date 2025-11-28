Подросток из России покончил с собой после жестокой травли в израильской школе

Дети российских релокантов сталкиваются с травлей в израильских школах. Как сообщает Mash, в результате буллинга один из подростков покончил с собой.





Трагедия произошла в израильском городе Ноф-ха-Галиль: 14-летний подросток, переехавший из России, не выдержал длительной травли и покончил с собой. Причиной издевательств со стороны одноклассников стали его русский акцент и бедность. Насмешки, снятые на видео, попадали в TikTok. Несмотря на жалобы матери, школа не предприняла должных мер. Последней каплей для подростка стало очередное оскорбительное сообщение в соцсетях.

Шокирующим является тот факт, что даже на похоронах мальчика некоторые ученики продолжали проявлять неуважение к его национальности. Представители школы заявили об отсутствии информации о буллинге, а Минобразования не нашло причинно-следственной связи с произошедшим.

Родные погибшего убеждены, что травля имела националистическую подоплёку. Тётя мальчика рассказала, что случаи агрессии и угроз в адрес детей российских релокантов в Израиле, включая избиения и пожелания смерти, к сожалению, не редкость.

Ранее генпрокуратура России предложила помещать несовершеннолетних, занимающихся буллингом, в центры временного содержания МВД. Эту инициативу планируют подать на рассмотрение в правительство. Юрист Станислав Розенко, поддержавший её, заявил, что в России гуманно подходят к подросткам, преступившим закон, однако проблема буллинга стоит особняком и нуждается в особом решении.