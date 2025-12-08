Эксперты назвали средний возраст авто с пробегом в продаже на российском рынке

Осенью 2025 года средний возраст подержанного автомобиля на российском рынке превысил 12 лет, причём большинство предложений приходится на машины в возрасте от 10 до 14 лет. Такие данные газете «Известия» предоставили эксперты аналитического сервиса «Авто.ру Бизнес».

Согласно исследованию, на автомобили возрастом 10–14 лет приходится почти 27% всех объявлений в регионах, 28% — в Москве и 29% — в Санкт-Петербурге. Второе место по распространённости занимают машины в возрасте 15–19 лет, составляя 19,5–21,4% рынка в зависимости от локации. Транспортные средства старше 20 лет более распространены в регионах (16,3%), тогда как в столицах их доля не превышает 13%. В сумме автомобили старше 10 лет формируют около 65% всего рынка подержанных авто.

Среди относительно новых автомобилей наиболее заметна категория от трёх до пяти лет: её доля составляет 13–14,5% в регионах и Москве, но лишь 10,8% в Санкт-Петербурге. Предложения машин возрастом 6–9 лет более распространены в столицах (21–22%) по сравнению с регионами (16,5%). Средний возраст автомобиля с пробегом осенью 2025 года составил 12 лет и 3 месяца в регионах и Санкт-Петербурге, а в Москве — 12 лет и 1 месяц.

Ранее сообщалось, что по прогнозам Минпромторг России, в 2025 году объём продаж новых автомобилей всех сегментов в стране составит около 1,5 миллиона единиц. Этот показатель окажется ниже прошлогоднего уровня (1,8 миллиона автомобилей), однако меры государственного стимулирования спроса, а также корректировка производственных программ отечественных автопроизводителей позволят сохранить рынок на устойчивой траектории.