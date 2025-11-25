Минпромторг повысил прогноз по продажам новых авто в РФ за 2025 год до 1,5 млн

Минпромторг России ожидает, что в 2025 году в стране будет продано около 1,5 миллиона новых автомобилей всех сегментов. Об этом заявил заместитель главы ведомства Альберт Каримов на круглом столе в Совете Федерации.

«Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 миллиона автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 млн, которые были у нас в прошлом году. Но, тем не менее, рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учётом корректировки производственных программ, которые у нас есть на сегодняшний день у наших производителей», — сказал он.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов прогнозировал спад продаж до 1,3–1,4 млн машин. Однако, по словам замминистра, сейчас наблюдается осенний ажиотаж, вызванный изменением порядка взимания утилизационного сбора, а также действует отложенный спрос.

Что касается прогноза на 2026 год, Каримов отметил, что делать выводы пока рано — всё будет зависеть от макроэкономической конъюнктуры. По его словам, складские остатки постепенно снижаются, часть отложенного спроса уже реализуется, но итоговый эффект оценить сложно. Первый квартал следующего года, добавил он, покажет реальную динамику рынка.

Ранее автоэксперт заявил, что российский авторынок может заполниться праворульными автомобилями малой мощности после сокращения поставок китайских брендов. По его словам, повышение утильсбора и новые правила ввоза создали условия для импорта машин мощностью до 120–160 лошадиных сил. В этих условиях рынок, по его прогнозу, будет адаптироваться за счёт ввоза недорогих компактных праворульных моделей.