Блогер Шарий высмеял пост Ермака с полуголым юношей в день переговоров

Украинский блогер Анатолий Шарий прокомментировал в соцсетях публикацию экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам блогера, Ермак якобы намеревался отправить кому-то фото «понравившегося мальчика», но вместо этого случайно репостнул снимок публично — и сделал это в день ключевых переговоров по будущему Украины.

Ермак сделал важный репост в день важных переговоров. Видео © Telegram/ Анатолий Шарий

«В день важнейших переговоров по будущему Украины Андрей Ермак, желая отправить кому-то (Вове?) фотографию понравившегося мальчика, случайно её репостнул. Это просто прекрасно», — написал Шарий.

Ранее сообщалось, что Ермак после увольнения и исключения из СНБО, а также из ставки верховного главнокомандующего ВСУ мог уехать в Европу. Экс-чиновник, возможно, находится в Вене, где ему безопаснее и откуда он способен продолжать оказывать влияние на работу аппарата.