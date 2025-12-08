Путин в Индии
7 декабря, 23:56

Шарий заявил о готовящейся спецоперации Украины против Рубио и Вэнса

Марко Рубио и Джей Ди Вэнс. Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush / Phil Mistry

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Служба внешней разведки Украины под кураторством бывшего главы Олега Синянского готовит спецоперацию по «публичному вразумлению» госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. По его словам, операция направлена на публичное осуждение американских политиков с привлечением авторитетных католических иерархов, включая епископов, кардиналов и богословов.

«Публичное вразумление» — христианская практика, при которой один христианин публично упрекает другого христианина, если последний поступил не по-христиански. Хочу, чтобы вы понимали — это полностью спланированная спецоперация службы внешней разведки Украины», — написал он в соцсетях.

Шарий прикрепил к публикации скриншоты документа с перечислением предполагаемых участников. Блогер подчеркнул, что к операции планируется привлечь «целый ряд американских и европейских политиков», причём некоторые из них будут задействованы «вслепую».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным пунктом споров в переговорах по Украине является пятая часть территории ДНР, которая сейчас находится под контролем Киева. Рубио сомневается в способности Европы разрешить украинский кризис. По словам дипломата, урегулирование зависит только от Москвы и Киева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
