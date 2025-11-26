Вэнс и Рубио опровергли сведения о расколе в их отношениях из-за Украины

Администрация президента США предприняла скоординированные шаги для пресечения распространяемой информации о якобы существующем глубоком разногласии между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио относительно стратегии урегулирования украинского кризиса.

В среду оба высокопоставленных чиновника выступили с заявлениями, опровергающими сообщения телеканала NBC, который ранее, ссылаясь на анонимные источники, утверждал о нарастающем политическом противостоянии между ними. Это соперничество подогревалось ожиданием президентской гонки 2028 года, где оба могли бы претендовать на выдвижение от Республиканской партии.

Согласно изначальному сообщению NBC, источники указывали на расхождение во взглядах на рычаги давления. Предполагалось, что Вэнс, наряду со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, придерживается мнения, что именно киевское руководство является основным фактором, затягивающим мирный процесс, и настаивает на необходимости усилить давление на Киев для получения более значительных уступок. В противоположность этому, Рубио и ряд других официальных лиц, как сообщалось, считали, что рычаги принуждения следует применять в первую очередь к Российской Федерации, в том числе через ужесточение санкционного режима.

Госсекретарь Рубио категорически отверг эти домыслы в своей публикации в социальной сети X, заявив, что данная статья представляет собой «еще один пример из длинной череды полностью сфабрикованных новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа по поводу завершения конфликта на Украине». Он добавил, что авторы этих материалов не просто ошибаются, а «буквально выдумывают» факты.

Вице-президент Вэнс поддержал эту позицию, отметив в ответном комментарии, что средства массовой информации «лгут», пытаясь тем самым подорвать стратегические планы Дональда Трампа.

Ранее Вэнс заявил, что критика «мирного плана Трампа» чаще всего основана либо на непонимании его сути, либо на игнорировании реальной военно-политической обстановки. По его мнению, любой жизнеспособный мирный план должен удовлетворять трём условиям: немедленное прекращение боевых действий при сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины, приемлемость для обеих сторон конфликта и максимальная надёжность договорённостей, исключающая возобновление войны.