Bloomberg: Влияние Вэнса на подход США к мирному процессу по Украине растёт

Влияние вице-президента США Джей Ди Вэнса на формирование американской стратегии урегулирования конфликта на Украине продолжает расти. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в Вашингтоне.

По данным издания, к разработке 28-пунктового мирного плана активно подключился заместитель помощника Вэнса по национальной безопасности Энди Бейкер. Его участие рассматривается как «ещё один признак усиливающегося влияния» вице-президента на внешнюю политику администрации.

Кроме того, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл — однокурсник Вэнса по Йельскому университету — стал ключевым каналом связи с европейскими чиновниками. На этой неделе он находился в постоянном контакте как с вице-президентом, так и со спецпосланником президента США по украинскому урегулированию Стивеном Уиткоффом. Он также присоединился к Уиткоффу и госсекретарю Марко Рубио на переговорах в Женеве.

Ранее Вэнс заявил, что критика «мирного плана Трампа» чаще всего основана либо на непонимании его сути, либо на игнорировании реальной военно-политической обстановки. По его мнению, любой жизнеспособный мирный план должен удовлетворять трём условиям: немедленное прекращение боевых действий при сохранении территориальной целостности и суверенитета Украины, приемлемость для обеих сторон конфликта и максимальная надёжность договорённостей, исключающая возобновление войны.