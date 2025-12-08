Психолог предупредил об угрозе нервных срывов в предновогодний аврал

Декабрь с его авралами и подготовкой к праздникам может довести до полного истощения, панических атак и даже спровоцировать инфаркт. Об опасностях предновогоднего стресса рассказал клинический психолог Дмитрий Кудряшов.

Он объясняет, что люди, пытаясь успеть всё, игнорируют сигналы усталости, пока организм не «улетает в кювет». Системы мозга, отвечающие за самоконтроль, отключаются первыми, и человек действует на автомате, часто по вредным сценариям.

«Хорошо, если без нервного срыва», — говорит психолог о выходе из предпраздничного аврала в беседе с Общественной Службой Новостей.

Последствия могут быть самыми тяжёлыми: от панических атак и нарушений сна до обострения хронических болезней, аритмии и инфарктов, которые, по словам эксперта, в наши дни «молодеют». Стресс также резко повышает риск ДТП, конфликтов и ошибок на работе.

Главный рецепт — не жертвовать отдыхом, а планировать его так же жёстко, как и дела. Нужно выделять хотя бы полчаса в день на передышку и обязательно иметь полноценный выходной. Организм, доведённый до истощения, теряет способность восстанавливаться, и даже длинных праздничных каникул может не хватить.

«Чем более сложные условия, тем более внимательными мы должны быть к отдыху, потому что он обеспечивает наш успех», — резюмирует Кудряшов.

Ранее психолог объяснял Life.ru, почему в новогодние праздники люди часто ссорятся с самыми близкими. По его словам, подготовка к торжеству сама по себе является стрессом из-за организационных и финансовых затрат, что создаёт напряжение. Кроме того, в такие дни обостряются неоправданные ожидания от себя и других, а также старые обиды и нерешённые проблемы. Психолог отметил, что в праздники человек становится особенно чувствителен к критике, что легко может привести к вспышкам гнева или обид за общим столом.