Страховщики предложили рассылать «письма счастья» водителям без ОСАГО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tati Tata
Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил отправлять водителям, нарушившим ПДД и не имеющим полиса ОСАГО, специальные «письма счастья». Идея обсуждалась на круглом столе в Общественной палате.
«Я не понимаю, почему, присылая водителю штраф, например, за превышение скорости, одновременно не прислать второе «письмо счастья», где бы говорилось, что у вас не найден полис ОСАГО», — заявил Уфимцев.
Для полноценного контроля полисов по видеокамерам пока не решены все технические вопросы, однако отправка предупредительных уведомлений возможна уже сейчас. По его словам, около 10% автовладельцев ездят без обязательного полиса, что создаёт риски для законопослушных водителей и дискредитирует систему страхования автогражданской ответственности. Уфимцев предложил запускать уведомления в тестовом режиме без штрафов, чтобы информировать автовладельцев о возможном отсутствии ОСАГО и потенциальном наказании за это. Техническая возможность контроля полисов через дорожные камеры, по его словам, существует уже сейчас.
Ранее сообщалось, что подделка даты в полисе ОСАГО остаётся одной из самых распространённых мошеннических схем в России. Некоторые водители, пытаясь сэкономить, вместо покупки страховки предпочитают платить штрафы, хотя никто не застрахован от аварий. Если виновник ДТП оказывается без страховки, пострадавшему придётся возмещать ущерб полностью из личных средств.
