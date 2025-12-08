Страховщики предложили рассылать «письма счастья» водителям без ОСАГО

Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил отправлять водителям, нарушившим ПДД и не имеющим полиса ОСАГО, специальные «письма счастья». Идея обсуждалась на круглом столе в Общественной палате.

«Я не понимаю, почему, присылая водителю штраф, например, за превышение скорости, одновременно не прислать второе «письмо счастья», где бы говорилось, что у вас не найден полис ОСАГО», — заявил Уфимцев.

Для полноценного контроля полисов по видеокамерам пока не решены все технические вопросы, однако отправка предупредительных уведомлений возможна уже сейчас. По его словам, около 10% автовладельцев ездят без обязательного полиса, что создаёт риски для законопослушных водителей и дискредитирует систему страхования автогражданской ответственности. Уфимцев предложил запускать уведомления в тестовом режиме без штрафов, чтобы информировать автовладельцев о возможном отсутствии ОСАГО и потенциальном наказании за это. Техническая возможность контроля полисов через дорожные камеры, по его словам, существует уже сейчас.

Ранее сообщалось, что подделка даты в полисе ОСАГО остаётся одной из самых распространённых мошеннических схем в России. Некоторые водители, пытаясь сэкономить, вместо покупки страховки предпочитают платить штрафы, хотя никто не застрахован от аварий. Если виновник ДТП оказывается без страховки, пострадавшему придётся возмещать ущерб полностью из личных средств.