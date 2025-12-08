Путин в Индии
8 декабря, 14:51
Путин: Изменения в сфере ЖКХ пока мало ощутимы для россиян

Обложка © Life.ru

Изменения в жилищно-коммунальной сфере россияне пока ощущают слабо, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам. По его словам, аналогичная ситуация и с созданием безбарьерной среды — прогресс есть, но люди его не видят.

«По мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды», — заявил президент России.

Президент попросил правительство и регионы ускорить разработку комплексной программы развития опорных населённых пунктов и утвердить её в кратчайшие сроки, чтобы улучшения стали заметны на практике.

Напомним, что Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие проходит в Александровском зале Кремля. В начале заседания глава государства заявил, что национальные проекты, как ключевой инструмент достижения национальных целей, были полностью запущены.

Полина Никифорова
