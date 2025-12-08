Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В начале заседания глава государства заявил, что национальные проекты, как ключевой инструмент достижения национальных целей, были полностью запущены: создана нормативная база, определены источники финансирования и налажен цифровой мониторинг результатов с учётом оценок граждан, бизнеса и экспертов, включая регулярные соцопросы. Путин отметил, что все 19 проектов стартовали и в целом успешно реализуются.