Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 13:45

Минфин отчитался о расходах федерального бюджета на реализацию нацпроектов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

К 1 декабря федеральный бюджет уже израсходовал 5,08 триллиона рублей на реализацию национальных проектов, что составляет 84,7% от запланированного на 2025 год объёма. Об этом сообщают предварительные данные Минфина России, опубликованные на их сайте.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов — по состоянию на 1 декабря 2025 года – составило 5 077,4 млрд рублей или 84,7 % от плановых бюджетных назначений», — указано в сообщении.

По состоянию на 1 декабря, наибольший процент освоенных средств среди нацпроектов показали: «Международная кооперация и экспорт» (91,7%), «Молодёжь и дети» (89,2%), «Эффективная и конкурентная экономика» (87,8%), «Семья» (86%), «Продолжительная и активная жизнь» (84,9%), «Инфраструктура для жизни» (85,6%) и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (85,6%).

Далее следуют проекты с уровнем освоения от 67,4% до 82,4%, включая «Новые технологии сбережения здоровья» (82,4%), «Туризм и гостеприимство» (80,4%), «Кадры» (74%), «Беспилотные авиационные системы» (70,8%), «Эффективная транспортная система» (69,4%), «Новые атомные и энергетические технологии» (67,6%) и «Экологическое благополучие» (67,4%).

Наименьший уровень исполнения зафиксирован у ряда других нацпроектов, в том числе «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (66,8%), «Новые материалы и химия» (66,7%), «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (64,1%) и «Средства производства и автоматизации» (62,9%).

В Приморье до конца 2025 года отремонтируют 19 школ и детских садов по нацпроектам
В Приморье до конца 2025 года отремонтируют 19 школ и детских садов по нацпроектам

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 8 декабря соберёт Совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Как отметили в Кремле, ожидается объёмное выступление главы государства.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar