Минфин отчитался о расходах федерального бюджета на реализацию нацпроектов

К 1 декабря федеральный бюджет уже израсходовал 5,08 триллиона рублей на реализацию национальных проектов, что составляет 84,7% от запланированного на 2025 год объёма. Об этом сообщают предварительные данные Минфина России, опубликованные на их сайте.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов — по состоянию на 1 декабря 2025 года – составило 5 077,4 млрд рублей или 84,7 % от плановых бюджетных назначений», — указано в сообщении.

По состоянию на 1 декабря, наибольший процент освоенных средств среди нацпроектов показали: «Международная кооперация и экспорт» (91,7%), «Молодёжь и дети» (89,2%), «Эффективная и конкурентная экономика» (87,8%), «Семья» (86%), «Продолжительная и активная жизнь» (84,9%), «Инфраструктура для жизни» (85,6%) и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (85,6%).

Далее следуют проекты с уровнем освоения от 67,4% до 82,4%, включая «Новые технологии сбережения здоровья» (82,4%), «Туризм и гостеприимство» (80,4%), «Кадры» (74%), «Беспилотные авиационные системы» (70,8%), «Эффективная транспортная система» (69,4%), «Новые атомные и энергетические технологии» (67,6%) и «Экологическое благополучие» (67,4%).

Наименьший уровень исполнения зафиксирован у ряда других нацпроектов, в том числе «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (66,8%), «Новые материалы и химия» (66,7%), «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (64,1%) и «Средства производства и автоматизации» (62,9%).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 8 декабря соберёт Совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Как отметили в Кремле, ожидается объёмное выступление главы государства.