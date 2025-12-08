Путин в Индии
8 декабря, 10:30

Путин проведёт заседание Совета по нацпроектам и встретится с членами ПА ОДКБ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Сегодня, 8 декабря, президент России Владимир Путин соберёт Совет по стратегическому развитию, а также проведёт встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент во второй половине дня проведёт заседание Совета по стратегическому развитию, а позже примет членов Парламентской ассамблеи ОДКБ», — уточнил представитель Кремля в ходе брифинга.

Путин проведёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Как отметил Песков, ожидается объёмное выступление главы государства. Кроме того, российский лидер намерен встретиться с делегацией Парламентской ассамблеи ОДКБ, в которую входят руководители парламентов и палат стран — участников организации.

Истребители, танки, БМП? Какое российское оружие Путин может передать ОДКБ

Ранее сообщалось, что визит Путина в Киргизию имел стратегическое значение на фоне обсуждений западными странами деталей мирного плана по Украине. Ключевые цели поездки президента остаются негласными, а его приоритетом сегодня является не столько украинская повестка, сколько формирование многополярного мира, где «украинский кейс» выступает лишь одним из инструментов этой глобальной архитектуры.

