Путин проведёт заседание Совета по нацпроектам и встретится с членами ПА ОДКБ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Сегодня, 8 декабря, президент России Владимир Путин соберёт Совет по стратегическому развитию, а также проведёт встречу с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент во второй половине дня проведёт заседание Совета по стратегическому развитию, а позже примет членов Парламентской ассамблеи ОДКБ», — уточнил представитель Кремля в ходе брифинга.
Путин проведёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Как отметил Песков, ожидается объёмное выступление главы государства. Кроме того, российский лидер намерен встретиться с делегацией Парламентской ассамблеи ОДКБ, в которую входят руководители парламентов и палат стран — участников организации.
Ранее сообщалось, что визит Путина в Киргизию имел стратегическое значение на фоне обсуждений западными странами деталей мирного плана по Украине. Ключевые цели поездки президента остаются негласными, а его приоритетом сегодня является не столько украинская повестка, сколько формирование многополярного мира, где «украинский кейс» выступает лишь одним из инструментов этой глобальной архитектуры.
