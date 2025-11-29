Россия может организовать поставки современных беспилотников и систем ПВО для стран ОДКБ без ущерба для собственных вооружённых сил, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, соответствующее предложение президент РФ Владимир Путин озвучил в связи с обострением международной обстановки.

«...И в ответ на это обострение и было предложено принять ряд мер по укреплению ОДКБ. В том числе, речь шла о возможных поставках российского оружия странам Организации», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что перечень возможных поставок включает также самолёты, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские системы. Распределение вооружений будет производиться с учётом текущих отношений с партнёрами по ОДКБ. Кнутов добавил, что российское вооружение продемонстрировало высокую результативность в условиях интенсивных боевых действий.