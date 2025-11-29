Истребители, танки, БМП? Какое российское оружие Путин может передать ОДКБ
Военный эксперт объяснил заявление Путина об оснащении ОДКБ российским оружием
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия может организовать поставки современных беспилотников и систем ПВО для стран ОДКБ без ущерба для собственных вооружённых сил, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, соответствующее предложение президент РФ Владимир Путин озвучил в связи с обострением международной обстановки.
«...И в ответ на это обострение и было предложено принять ряд мер по укреплению ОДКБ. В том числе, речь шла о возможных поставках российского оружия странам Организации», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что перечень возможных поставок включает также самолёты, танки, боевые машины пехоты и артиллерийские системы. Распределение вооружений будет производиться с учётом текущих отношений с партнёрами по ОДКБ. Кнутов добавил, что российское вооружение продемонстрировало высокую результативность в условиях интенсивных боевых действий.
Напомни, 27 ноября Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке. В ходе встречи глава государства предложил запустить программу оснащения ОДКБ российскими вооружениями. Данная инициатива получила положительную реакцию со стороны государств-участников блока, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.