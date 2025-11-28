Песков: Инициатива о перевооружении сил ОДКБ оружием РФ встречена позитивно 

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о переоснащении вооружённых сил стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным российским вооружением. Эта инициатива получила положительную реакцию со стороны государств-участников блока, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также добавил, что процесс обсуждения программы продолжается, и хотя официального документа ещё нет, поскольку предложение было сделано совсем недавно, оно вызывает интерес и поддержку среди партнёров по ОДКБ.

Напомним, на саммите ОДКБ глава государства Владимир Путин выдвинул на первый план вопрос о всестороннем укреплении оборонного потенциала организации, подчеркнув, что успехи российского вооружения в недавних конфликтах служат убедительным аргументом для союзников. Он анонсировал, что в период председательства России в 2026 году, Москва сконцентрирует усилия на повышении оперативной готовности национальных контингентов и оптимизации системы управления объединенными силами.