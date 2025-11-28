Ход конём в Киргизии: Путин укрепляет ОДКБ, пока Запад обсуждает мирный план

Президент России Владимир Путин недавно находился в Киргизии, где прошёл саммит ОДКБ. По оценкам экспертов, РФ в это время предпринимает стратегически важные шаги, пока западные страны обсуждают детали мирного плана по Украине. Об этом рассказал обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов.

По его мнению, главные цели визита Путина в Киргизию остаются за кадром.

«Совершенно очевидно, что основная забота главы государства сегодня — даже не переговоры по Украине, а выстраивание того многополярного мира. И «украинский кейс» — это, по сути, мостик, ведущий к нему», — считает эксперт.

Следующий важный дипломатический шаг будет сделан уже после возвращения Путина из Киргизии — на предстоящей встрече со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, где будут обсуждаться дальнейшие шаги по урегулированию.

Напомним, что после переговоров в Бишкеке Владимир Путин и президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества. Вчера вечером российский лидер покинул Киргизию.