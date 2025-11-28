Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 09:03

Ход конём в Киргизии: Путин укрепляет ОДКБ, пока Запад обсуждает мирный план

Эксперт Чертинов назвал истинную цель визита Путина в Киргизию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин недавно находился в Киргизии, где прошёл саммит ОДКБ. По оценкам экспертов, РФ в это время предпринимает стратегически важные шаги, пока западные страны обсуждают детали мирного плана по Украине. Об этом рассказал обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов.

По его мнению, главные цели визита Путина в Киргизию остаются за кадром.

«Совершенно очевидно, что основная забота главы государства сегодня — даже не переговоры по Украине, а выстраивание того многополярного мира. И «украинский кейс» — это, по сути, мостик, ведущий к нему», — считает эксперт.

Следующий важный дипломатический шаг будет сделан уже после возвращения Путина из Киргизии — на предстоящей встрече со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, где будут обсуждаться дальнейшие шаги по урегулированию.

В Киргизии проходит заседание саммита ОДКБ в узком составе
В Киргизии проходит заседание саммита ОДКБ в узком составе

Напомним, что после переговоров в Бишкеке Владимир Путин и президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества. Вчера вечером российский лидер покинул Киргизию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • Путин
  • Киргизия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar