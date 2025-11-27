Путин завершил госвизит в Киргизию и покинул Бишкек

Президент России Владимир Путин завершил трёхдневный визит в Киргизию и отбыл из Бишкека. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин покинул Бишкек. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Прощание с главой России в аэропорту Манас прошло под личным руководством президента Киргизии Садыра Жапарова. Он проводил Путина вплоть до трапа воздушного судна. Их расставание сопровождалось рукопожатием и тёплыми объятиями, а также кратким диалогом. Поднимаясь по трапу, российский лидер обернулся, чтобы сделать прощальный жест рукой в адрес тех, кто его провожал.

Во время своего официального визита в Бишкек, в резиденции «Ынтымак Ордо», Владимир Путин был встречен почётным караулом и традиционными киргизскими богатырями. Его прибытие к восточному входу резиденции на автомобиле Aurus сопровождал кавалерийский эскорт. На месте его лично и радушно приветствовал Садыр Жапаров.

По итогам переговоров в Бишкеке, лидеры России и Киргизии подписали совместное заявление, направленное на укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства. В документе определены новые задачи для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, Путин и Жапаров подтвердили приверженность строгому соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия.