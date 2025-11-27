Россия и США
27 ноября, 15:52

Российский рынок акций ускорил снижение на фоне заявлений Путина в Бишкеке

Обложка © Life.ru

Российский фондовый рынок продемонстрировал ускорение падения на 2% в ходе основной торговой сессии. Это произошло после того, как президент Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной, включая территориальные вопросы, но отметил юридические препятствия для Киева.

По состоянию на 17:37 мск, индекс Мосбиржи упал до 2 609,75 пункта (-2,2%), а индекс РТС снизился до 1 050,65 пункта (-1,77%). Ранее, к 17:00 мск, оба индекса показывали снижение на 0,76%.

Путин: Нам, конечно, нужно признание новых территорий, но не от Украины

Выступая в Бишкеке, Путин также заявил, что на Украине много «здоровых людей», которые готовы выстраивать долгосрочные отношения с Россией. По его словам, Москва надеется, что в будущем на этой основе удастся договориться с Киевом.

