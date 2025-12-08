Лесничий из Подмосковья рассказал, как нашёл главную новогоднюю ёлку страны

Главную новогоднюю ёлку для Соборной площади Кремля выбрали в подмосковном Дороховском лесничестве. Сотрудник лесничества Мухтар Магомедов присмотрел вековое дерево ещё зимой и был уверен, что именно оно станет победителем среди 24 конкурсанток.

Параметры дерева впечатляют: его высота составляет 26 метров, что сравнимо с девятиэтажным домом, а размах нижних ветвей достигает 11 метров — как длина автобуса. Возраст ели — около ста лет.

В разговоре с kp.ru лесничий отметил, что этот лес с царских времён славится как корабельный, здесь всегда росли могучие деревья правильных форм. Это уже не первая победительница из данного лесничества: в 2014 году отсюда же отправили ёлку в Кремль.

В награду за свою находку Мухтар Магомедов получил от Комитета лесного хозяйства региона новую «Ниву» для служебных нужд. Лесничий работает в профессии уже 37 лет и не представляет себя в другом месте.

Дерево повезут в Кремль 10 декабря через специальные ворота под Спасской башней, которые открывают только по особым торжественным случаям.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору новогодней ёлки. Для живой ели важно покупать её только в официальных точках и проверять сопроводительные документы: талон на вырубку, накладную и карантинный сертификат. Это гарантирует легальное происхождение из питомника.