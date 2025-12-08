Путин в Индии
8 декабря, 14:13

Лесничий из Подмосковья рассказал, как нашёл главную новогоднюю ёлку страны

Обложка © Life.ru

Главную новогоднюю ёлку для Соборной площади Кремля выбрали в подмосковном Дороховском лесничестве. Сотрудник лесничества Мухтар Магомедов присмотрел вековое дерево ещё зимой и был уверен, что именно оно станет победителем среди 24 конкурсанток.

Параметры дерева впечатляют: его высота составляет 26 метров, что сравнимо с девятиэтажным домом, а размах нижних ветвей достигает 11 метров — как длина автобуса. Возраст ели — около ста лет.

В разговоре с kp.ru лесничий отметил, что этот лес с царских времён славится как корабельный, здесь всегда росли могучие деревья правильных форм. Это уже не первая победительница из данного лесничества: в 2014 году отсюда же отправили ёлку в Кремль.

В награду за свою находку Мухтар Магомедов получил от Комитета лесного хозяйства региона новую «Ниву» для служебных нужд. Лесничий работает в профессии уже 37 лет и не представляет себя в другом месте.

Дерево повезут в Кремль 10 декабря через специальные ворота под Спасской башней, которые открывают только по особым торжественным случаям.

Почётная роль для вековой красавицы: Life.ru публикует видео с главной ёлкой страны, которую срубили в Подмосковье

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору новогодней ёлки. Для живой ели важно покупать её только в официальных точках и проверять сопроводительные документы: талон на вырубку, накладную и карантинный сертификат. Это гарантирует легальное происхождение из питомника.

