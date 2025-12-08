Почётная роль для вековой красавицы: Life.ru публикует видео с главной ёлкой страны, которую срубили в Подмосковье

Главный новогодний символ готовится к своему путешествию. Поиск этой особенной ели, которая украсит Соборную площадь, охватил всю страну, но в итоге её обнаружили всего в полутора часах езды от Кремля. Life.ru оказывает, как в Подмосковье была срублена та самая ель, выбор которой в этом году оказался особенно непростым.

Главная новогодняя ёлка страны, которую срубили в Подмосковье. Видео © Life.ru

Найти главную елку страны – дело нешуточное! Целых 24 красавицы-ёлки претендовали на эту почётную роль, и выбор каждой из них требовал особого внимания и терпения. Поэтому кастинг начался задолго до праздников, ещё в летние месяцы. В этом году удача улыбнулась Рузскому муниципальному округу.

В скором времени главная новогодняя красавица отправится в Кремль, чтобы занять своё почётное место на Соборной площади.

Ранее сообщалось, что на территории Рузского городского округа спилили главную новогоднюю ёлку страны. Её впечатляющие параметры: высота – 26 метров, диаметр ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.