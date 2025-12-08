Путин в Индии
8 декабря, 12:59

Почётная роль для вековой красавицы: Life.ru публикует видео с главной ёлкой страны, которую срубили в Подмосковье

Life.ru публикует видео с главной ёлкой страны, которую срубили в Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главный новогодний символ готовится к своему путешествию. Поиск этой особенной ели, которая украсит Соборную площадь, охватил всю страну, но в итоге её обнаружили всего в полутора часах езды от Кремля. Life.ru оказывает, как в Подмосковье была срублена та самая ель, выбор которой в этом году оказался особенно непростым.

Главная новогодняя ёлка страны, которую срубили в Подмосковье. Видео © Life.ru

Найти главную елку страны – дело нешуточное! Целых 24 красавицы-ёлки претендовали на эту почётную роль, и выбор каждой из них требовал особого внимания и терпения. Поэтому кастинг начался задолго до праздников, ещё в летние месяцы. В этом году удача улыбнулась Рузскому муниципальному округу.

В скором времени главная новогодняя красавица отправится в Кремль, чтобы занять своё почётное место на Соборной площади.

Стало известно, что подарили лесничему из Подмосковья за поиск главной ели страны
Стало известно, что подарили лесничему из Подмосковья за поиск главной ели страны

Ранее сообщалось, что на территории Рузского городского округа спилили главную новогоднюю ёлку страны. Её впечатляющие параметры: высота – 26 метров, диаметр ствола – 64 сантиметра, а размах нижних ветвей – 11 метров.

Наталья Демьянова
