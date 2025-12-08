Путин назвал основной задачей приумножение российского народа

Глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил основной приоритет — умножение и сохранение российского народа. Он подчеркнул, что внешние вызовы и объективные трудности не должны мешать государству ставить данную задачу на первый план.

Путин указал на необходимость увеличения рождаемости, поддержки семей с детьми и улучшения показателей продолжительности здоровой жизни граждан. Эти меры рассматриваются как основа для устойчивого развития страны и повышения качества жизни населения.

Президент подчеркнул важность межведомственного взаимодействия и комплексного подхода к решению демографических проблем. Правительственные программы и инициативы направлены на создание благоприятных условий для семейного воспитания и заботы о здоровье граждан.

Если у россиян есть вопросы по теме демографии, они могут задать их напрямую президенту — уже 19 линия состоится прямая линия с Путиным, которая будет совмещена с итоговой пресс-конференцией. В этом году впервые предусмотрена возможность отправки вопросов через чат-бот в популярном мессенджере MAX.