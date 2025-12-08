Путин призвал ускорить разработку программы развития опорных населённых пунктов

Президент России Владимир Путин констатировал, что, по мнению граждан, улучшения в жилищно-коммунальной сфере и создании безбарьерной среды пока недостаточно ощутимы. Такое заявление прозвучало на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Исходя из этого, президент поручил правительству совместно с регионами в кратчайшие сроки разработать и утвердить комплексную программу развития опорных населенных пунктов.

Вместе с тем, комментируя данные социологических исследований, президент отметил рост удовлетворённости граждан в ряде ключевых сфер. В частности, были отмечены позитивные сдвиги в оценке состояния дорожной инфраструктуры, развитии внутреннего туризма, качестве среднего профессионального и высшего образования, а также доступности государственных услуг в цифровом формате.

Особое внимание глава государства уделил сфере городского благоустройства. «В уходящем году улучшение состояния городской среды отметили 42% жителей как крупных, так и малых городов, — привёл данные Владимир Путин. — Этот показатель на пять процентных пунктов выше, чем годом ранее».

В единый перечень опорных населённых пунктов (ОНП) включены 2160 населённых пунктов, которые с учётом прилегающих территорий по охвату населения покрывают практически всю страну. Среди них все агломерации и административные центры регионов, центры, где реализуются крупные инвестиционные проекты, стратегические населённые пункты, обеспечивающие национальную безопасность, и поселения, обслуживающие прилегающую территорию.