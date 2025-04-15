Путин объяснил, как будет укрепляться экономически-социальный фундамент России

2160 опорных населённых пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами России сформируют стабильный социально-экономический каркас страны. Об этом на расширенном заседании президиума Госсовета РФ заявил российский президент Владимир Путин.

«Такие опорные [населённые] пункты, а всего их 2160, вместе с крупнейшими мегаполисами призванные укрепить экономический и инфраструктурный каркас России, тем самым обеспечить более гармоничную, устойчивую модель расселения по территории страны», — объяснил он.

Развитие каждого опорного пункта будет осуществляться на основе индивидуальных мастер-планов с горизонтом планирования от 6 до 12 лет, что позволит чётко определить, каким должен стать конкретный город, районный центр или село в ближайшей перспективе. По словам Путина, в этих населённых пунктах проживает около двух третей населения страны, что делает их развитие ключевым элементом национальной стратегии.

Программа тесно связана с реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни» и предусматривает комплексное решение важнейших задач: создание современной комфортной среды, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, решение жилищных вопросов и создание новых рабочих мест. Особое внимание будет уделено повышению качества дорожной сети и обеспечению безопасности граждан.

Представленная концепция направлена на преодоление существующих пространственных диспропорций и создание условий для более равномерного распределения экономической активности по территории страны. Такой подход должен способствовать снижению миграционного оттока из регионов и формированию новых точек роста за пределами традиционных экономических центров.