Путин потребовал навести порядок с допкомиссиями банков для ипотечников

Президент России Владимир Путин поручил урегулировать ситуацию с дополнительными банковскими комиссиями, которые взимаются с ипотечных заемщиков.

«Ипотечное кредитование, недавно демонстрировавшее рекордные показатели, начинает сокращаться. Кроме того, многие семьи, имеющие право на льготную ипотеку, опасаются её оформлять. Банки устанавливают дополнительные комиссии в размере от 5 до 10%», — отметил Путин на расширенном заседании президиума Госсовета во вторник, 15 апреля.