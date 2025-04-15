Путин потребовал навести порядок с допкомиссиями банков для ипотечников
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Президент России Владимир Путин поручил урегулировать ситуацию с дополнительными банковскими комиссиями, которые взимаются с ипотечных заемщиков.
«Ипотечное кредитование, недавно демонстрировавшее рекордные показатели, начинает сокращаться. Кроме того, многие семьи, имеющие право на льготную ипотеку, опасаются её оформлять. Банки устанавливают дополнительные комиссии в размере от 5 до 10%», — отметил Путин на расширенном заседании президиума Госсовета во вторник, 15 апреля.
Он подчеркнул, что в этой сфере необходимо навести порядок, особенно учитывая, что государство предоставляет банкам финансовую поддержку для выдачи таких кредитов.
Ранее Life.ru сообщал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля 2025 года. Выяснилось, что теперь льготные условия начнут распространяться на вторичное жильё. Кроме того, россиянам объяснили, как воспользоваться льготными ипотеками под 2% и 3%.