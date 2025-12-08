Глава МИД Польши организовал экстренное заседание Совета стран Балтийского моря

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский созвал срочное совещание Совета стран Балтийского моря. Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.

Сикорский заявил, что сегодня, 8 декабря, он инициировал экстренное заседание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря. Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что тема встречи «очевидна» и касается европейской безопасности и украинского конфликта.

Согласно информации, полученной от агентства IAR, прошедшее онлайн-совещание уже завершено. На данный момент сведения о принятых решениях отсутствуют.

Ранее Эстония призвала Украину воздержаться от ударов по российским судам в Балтийском море. Глава МИД Маргус Цахкна заявил, что атаки на танкеры у берегов Турции не должны стать прецедентом для действий в районе Финского залива.