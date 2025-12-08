Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 14:24

Глава МИД Польши организовал экстренное заседание Совета стран Балтийского моря

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский созвал срочное совещание Совета стран Балтийского моря. Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.
Сикорский заявил, что сегодня, 8 декабря, он инициировал экстренное заседание министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря. Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что тема встречи «очевидна» и касается европейской безопасности и украинского конфликта.

Согласно информации, полученной от агентства IAR, прошедшее онлайн-совещание уже завершено. На данный момент сведения о принятых решениях отсутствуют.

В Польше предрекли гибель ЕС из-за брюссельской бюрократии
В Польше предрекли гибель ЕС из-за брюссельской бюрократии

Ранее Эстония призвала Украину воздержаться от ударов по российским судам в Балтийском море. Глава МИД Маргус Цахкна заявил, что атаки на танкеры у берегов Турции не должны стать прецедентом для действий в районе Финского залива.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar