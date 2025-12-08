Евросоюз рискует начать проигрывать всему миру, если не изменит свою бюрократическую систему. Об этом в интервью радиостанции RMF24 заявил министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский.

«Самая большая проблема в том, что роль Европарламента всё уменьшается. Решения принимают чиновники Брюсселя, которые часто носа не высовывают из Брюсселя», — заявил Краевский.

По его мнению, оторванные от реальности чиновники принимают решения хуже, чем евродепутаты, которые хорошо знают проблемы своих регионов. Министр уверен, что сохранение нынешнего уровня регулирования и бюрократии — «огромная угроза». Если всё останется как есть, ЕС будет проигрывать в конкуренции с третьими странами, и этот процесс, по словам Краевского, уже постепенно начинается.

Тем временем представительство ЕС не заботится данным вопросом, фокусируя всё внимание на подготовке Украине значительной финансовой помощи в виде кредита на восстановление экономики. Этот масштабный проект должен быть завершён до конца 2025 года.