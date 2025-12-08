Путин в Индии
8 декабря, 14:53

В Госдуме назвали тяжёлым наследием Петра I желание россиян понравиться Западу

Пётр I. Обложка © Wikipedia / Жан-Марк Натье

Желание россиян нравиться Западу является тяжёлым историческим наследием императора Петра I. Такое мнение высказал историк и депутат Госдумы Михаил Матвеев, комментируя слова блогера Артемия Лебедева.

Парламентарий считает, что Пётр I, несмотря на свои заслуги, в глубине души разделял мнение европейцев о России как об отсталой стране и стремился её европеизировать любой ценой.

«Пётр Великий считал, что Россию нужно за шкирку втащить в некую семью европейских народов. С этого всё и началось», — отметил Матвеев в разговоре с «Ридусом».

Он добавил, что последующие императоры, кроме Александра III, страдали «комплексом неполноценности» перед Западом, пытаясь решать европейские проблемы и быть «своими». В качестве примера депутат привёл поход Александра Суворова через Альпы, стоивший жизни тысячам русских солдат ради интересов Австрии.

Соглашаясь с Лебедевым, Матвеев заключил, что в словах блогера есть доля истины. Лебедев ранее призвал россиян жить своей жизнью, а не пытаться понравиться другим.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая в Душанбе, заявил, что российские военнослужащие сегодня отстаивают те же фундаментальные основы и ценности, которые были заложены Петром I. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что в свой день рождения вместе с военнослужащими посетил Петропавловский собор и возложил цветы к усыпальнице первого императора. По словам Путина, именно Пётр I заложил базовые основы современного российского государства, независимо от того, как оно называлось в разные эпохи — Российской империей или Советским Союзом.

