Путин: Российские бойцы на передовой сегодня защищают то, что создал Пётр I

Российские военнослужащие сегодня отстаивают те же фундаментальные основы и ценности, которые были заложены Петром I и развиты его последователями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе.

По завершении визита в Таджикистан, глава государства, отвечая на вопросы журналистов, упомянул, что несколько дней назад, в свой день рождения, он вместе с российскими военнослужащими посетил Петропавловский собор, усыпальницу российских императоров.

«И действительно, мы, прежде всего, возложили цветы на усыпальнице Петра I. Почему? Я думаю, что тоже, мне кажется, понятно — потому что именно Пётр I заложил базовые, фундаментальные основы современного российского государства. Как бы оно ни называлось — Российская империя, Советский Союз, — но базовые, фундаментальные основы заложил именно Пётр I», — отметил Путин.

Как подчеркнул президент, наши военнослужащие, от высшего командования до рядовых бойцов и офицеров на передовой, по сути, сегодня отстаивают наследие, заложенное Петром I и его последователями.

Ранее Путин рассказал о самых дорогих подарках, которые получил на прошедший день рождения. Так, среди множества сувениров, фигур и книг особенно выделяются два предмета — иконы, побывавшие на фронте. Их российскому лидеру передали во время встречи с командованием в Петербурге 7 октября.