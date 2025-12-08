Российские власти хотят ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг

Незаконный майнинг может повлечь за собой уголовное наказание. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валюты, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг», — отметил он.

По словам вице-премьера, ответственность «вплоть до уголовной» будет введена для тех, кто незаконно выдаёт потребительские кредиты.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области УФСБ ликвидировала крупную майнинговую ферму, владельцем которой оказался Максим Яцун — сын известного местного политика Андрея Яцуна. Злоумышленники действовали в целях личного обогащения с ноября 2024 по апрель 2025 года, неоднократно направляя гарантированному поставщику фиктивную документацию с искажёнными сведениями об объёмах и мощностях потребления энергии для майнинговой инфраструктуры.