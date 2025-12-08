Путин в Индии
8 декабря, 15:26

У звезды российской волейбольной Суперлиги обнаружили онкологию

Сэм Деру. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Тяжёлая новость пришла из новосибирского «Локомотива»: у их бельгийского волейболиста Сэма Деру обнаружено онкологическое заболевание. Клуб подтвердил эту информацию через свою пресс-службу. Теперь спортсмена ждёт непростой путь борьбы с болезнью, включающий курс химиотерапии.

«Все наши мысли только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении. Поддержим нашего игрока в этой сложной битве», — говорится в сообщении.

В свои 33 года Деру уже успел вписать свое имя в историю российского волейбола. Ранее он защищал цвета московского «Динамо» и казанского «Зенита», став четырёхкратным чемпионом России (один раз с динамовцами, трижды – с зенитовцами). Его коллекция трофеев пополнилась тремя Кубками России. А в 2021 году, в составе «Динамо», он также поднял над головой Кубок Европейской конфедерации волейбола.
Ранее бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин сообщил, что продолжает борьбу с онкологическим заболеванием и сохраняет надежду на выздоровление. Сейчас спортсмен находится в Германии, где проходит лечение под наблюдением профильных специалистов.

