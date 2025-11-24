«Шансы есть — за них держусь»: Евгений Алдонин рассказал о тяжёлой борьбе с раком

Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин сообщил, что продолжает борьбу с онкологическим заболеванием и сохраняет надежду на выздоровление. Его слова передал спортивный комментатор Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале.

По словам Шнякина, Алдонин сейчас находится в Германии, где проходит лечение под наблюдением профильных специалистов. Футболист отметил, что благодарен всем за поддержку и настроен бороться с болезнью.

«Шансы есть, и я держусь за них изо всех сил», — приводит Шнякин слова Алдонина.

Евгений Алдонин — двукратный чемпион России и пятикратный обладатель Кубка страны. В 2005 году в составе московского ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА. Профессиональную карьеру футболист завершил в 2018 году. За сборную России полузащитник провёл 29 матчей, результативными действиями не отметился. Также Алдонин выступал за «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и «Зоркий» из Красногорска.

Евгений Алдонин был женат на певице Юлии Началовой. Их брак продлился с 2006 по 2011 год, в нём родилась дочь Вера. Юлия Началова скончалась в марте 2019 года в возрасте 38 лет из-за осложнений, вызванных тяжёлым заболеванием. Её смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала одной из самых трагичных в истории российской поп-сцены последних лет.