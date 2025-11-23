Россия и США
23 ноября, 13:29

«Мы с тобой»: Акинфеев поддержал болеющего раком легенду футбола и экс-мужа Началовой

Акинфеев назвал болеющего раком Алдонина настоящим бойцом

Обложка © СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС/Александр ФЕДОРОВ

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказал слова поддержки в адрес бывшего армейца Евгения Алдонина, назвав его настоящим бойцом. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале футболиста.

«Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находятся Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь и знаю, что он настоящий боец. Женя, мы с тобой», — написал Акинфеев.

Напомним, ранее в РПЛ сообщили, что у Евгения Алдонина диагностировано тяжёлое заболевание, которое требует длительного лечения. Позже стало известно, что у атлета выявлен рак желудка.

