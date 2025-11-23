Онколог оценил шансы легенды футбола и экс-мужа Началовой Алдонина победить рак

Успешность операции на желудке бывшего игрока ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина зависит от комплекса медицинских факторов, заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, особенности хирургического вмешательства определяются характеристиками опухоли.

«Что касается операции: она напрямую зависит от того, какая опухоль, где расположена, какой у неё размер. Если у него было тяжелое течение и опухоль вышла за пределы органа, нет смысла удалять желудок», — подчеркнул врач-онколог.

Он отметил, что при выходе новообразования за пределы органа проводится циторедуктивная операция, сохраняющая целостность желудка для поддержания качества жизни пациента. Эксперт выразил надежду, что в случае футболиста заболевание было диагностировано на достаточно ограниченной стадии.

В то же время медик охарактеризовал рак желудка как коварное заболевание, которое годами маскируется под гастрит, воспалительные изменения или другие функциональные расстройства. Только систематическое наблюдение и квалифицированная диагностика позволяют своевременно выявить переход хронических патологий в онкологический процесс.

«Самое главное, чтобы человек с таким диагнозом находился в группе контроля со своим алгоритмом обследования», — заключил собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее в РПЛ сообщили, что у Евгения Алдонина диагностировано тяжёлое заболевание, требующее длительного и крайне дорогостоящего лечения. Позже выяснилось, что у футболиста выявлен рак желудка.