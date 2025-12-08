Путин в Индии
8 декабря, 15:51

Кремль: США пока не передали России итоги контактов с Украиной

Обложка © Life.ru

Вашингтон пока не информировал Москву об итогах своих недавних переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, контакты осуществляются, но обсуждения после встречи не продолжались, и «конкретных заявлений из Киева» Россия пока не слышала.

«Контакты осуществляются. Но пока обсуждения не продолжались. Поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали. До нас результаты пока не доводились. Но давайте не будем забывать, что фактически только накануне закончились контакты во Флориде», — пояснил Песков журналистам.

Напомним, что территориальные вопросы и будущие гарантии безопасности для Украины стали центральными темами телефонного разговора Владимира Зеленского со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По данным источников, американские представители оказывают давление на обе стороны, добиваясь взаимных уступок для заключения соглашения. Переговоры длились три дня и завершились в субботу в штате Флорида.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
