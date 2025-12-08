Песков заявил, что России импонируют нюансы новой стратегии нацбезопасности США

В обновлённой стратегии национальной безопасности США подчёркивается необходимость диалога, что Россия воспринимает положительно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько стратегии нацбезопасности США можно доверять и есть ли опасения, что она изменится со сменой американской администрации.

«Вот такая нюансировка, которую мы видим в новой концепции, она, безусловно, нам импонирует. Там говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных добрых отношений. Это не может не импонировать, и это абсолютно соответствует нашему видению», — сказал он.

Москва приветствует любые сигналы, связанные с предложениями о конструктивном общении и попытках наладить более предсказуемые отношения. По его словам, формулировки, включённые в документ, совпадают с подходом России к международной политике. При этом Песков подчеркнул, что итоговая реализация подобных заявлений часто зависит от смены политических команд в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что в европейских столицах выразили тревогу из-за корректировки подхода Вашингтона к отношениям с Европой, способной повлиять на переговорный процесс по украинскому конфликту. Отмечалось, что в свежей стратегии нацбезопасности США европейским государствам предлагается брать на себя большую долю ответственности за собственную оборону.