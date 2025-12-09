«Русский дух» на чужом газоне: Созданный россиянами ФК из Аргентины показал форму с Собором Василия Блаженного

Созданный россиянами футбольный клуб Deportivo Moscú, который ранее официально вошёл в профессиональную региональную лигу Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), представил новую игровую форму. Как рассказал Life.ru президент клуба Антон Нефедечев, центральным элементом футболки стал Собор Василия Блаженного.

В дизайне команда решила отразить концепцию «русского духа», опираясь на идею, что национальная идентичность связана прежде всего с верой, ценностями и духовностью.

В новой форме отражена концепция «русский дух». Мы решили, что пресловутая «русскость», она не в паспорте или стране, а внутри - в вере, в ценностях в духовности. Поэтому центральным элементом новой формы стал храм, а именно Собор Василия Блаженного Антон Нефедечев президент Deportivo Moscú

Российский триколор в новой форме вынесен на рукава, ещё один флаг размещён по центру рядом с логотипом AFA. Из-за незнания кириллицы производители не смогли реализовать задумку с надписью «С нами Бог» на внутренней стороне воротника — её заменили на повторяющуюся надпись «Москва». Съёмку презентации провели в православном храме — предварительно получив согласие настоятеля.

Видео © Deportivo Moscú

Президент Deportivo Moscú также рассказал о трудностях, связанных с производством экипировки. Изначально один из производителей сам обратился к клубу с предложением изготовить форму бесплатно в обмен на рекламу. В тот момент команда вела переговоры с российским брендом Jogel и рассчитывала выйти в первый профессиональный сезон в форме отечественного производства. Однако, по словам Нефедечева, у компании были закрыты все маркетинговые бюджеты на 2025 год, а клубу предложили лишь варианты из складских остатков. В итоге команда приняла предложение производителя, обещавшего «бесплатную» форму: без оплаты оказался только один комплект, а за второй — необходимый для сезона — клубу пришлось платить.

Ранее Deportivo Moscú официально вошёл в профессиональную региональную лигу Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Клуб, созданный россиянами менее двух лет назад, уже успел выиграть любительский турнир провинции Буэнос-Айрес и провести товарищеские матчи с командами «Акассусо», «Депортиво Эспаньол» и «Альмиранте Браун».

Состав Deportivo Moscú насчитывает 35 игроков из России, Белоруссии, Аргентины и Эквадора. Молодые футболисты из Венесуэлы и Перу проходят просмотр. Главный тренер команды — Роман Фёдоров, воспитанник ФК «Москва» и автор последнего гола в истории того клуба. При команде также работает детская академия, в которой занимаются дети от двух лет.