8 декабря, 16:12

В Марий Эл 10 человек пострадали в жутком ДТП с грузовиком и маршруткой

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

На трассе Йошкар-Ола — Уржум пассажирская маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщили представители Минздрава республики Марий Эл в официальном телеграм-канале.

«Пострадавшие четырьмя бригадами скорой медицинской помощи доставлены в Республиканскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — сообщили в Минздраве.

Аварийный инцидент произошёл на 19-м километре указанной автодороги. Как заверили в ведомстве, летальных случаев удалось избежать.

Ранее в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» в результате столкновения автомобилей Tank 300 и Lada погибли два человека. Как сообщила прокуратура, водитель и пассажир Lada скончались на месте происшествия. Ещё трое пострадавших в этой аварии были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
