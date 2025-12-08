В Марий Эл 10 человек пострадали в жутком ДТП с грузовиком и маршруткой

На трассе Йошкар-Ола — Уржум пассажирская маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщили представители Минздрава республики Марий Эл в официальном телеграм-канале.

«Пострадавшие четырьмя бригадами скорой медицинской помощи доставлены в Республиканскую клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — сообщили в Минздраве.

Аварийный инцидент произошёл на 19-м километре указанной автодороги. Как заверили в ведомстве, летальных случаев удалось избежать.

