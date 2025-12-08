Россия и Норвегия приступили к переговорам по квотам на вылов рыбы

Россия и Норвегия приступили к переговорам по вопросам совместного управления рыбными запасами в Баренцевом и Норвежском морях. Стороны обсуждают общие допустимые объёмы вылова и распределение квот на добычу.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, встреча проходит в формате видеоконференции под руководством главы ведомства Ильи Шестакова. В этом году, из-за введённых Норвегией санкций против российских рыболовных компаний, четыре рабочие группы комиссии по рыболовству не будут собираться. Смешанная российско-норвежская комиссия, действующая с 1976 года, ежегодно решает вопросы квот, регулирования промысла и обмена научной информацией.

«По решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российско-норвежские переговоры о квотах на вылов трески в Баренцевом море впервые за десятилетия оказались на грани срыва.Проведение двух внеочередных заседаний подряд является крайне необычным. Партнерство в области рыболовства переживает самый серьёзный кризис за всю историю, хотя обе стороны понимают важность сотрудничества, а Россия при этом связала себя обязательствами.