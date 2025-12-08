В Екатеринбурге силовики накрыли масштабную наркосеть

В Екатеринбурге в ходе масштабной операции пресечена деятельность крупной сети по распространению наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, помимо ведомства в мероприятии также участвовали полицейские уголовного розыска.

«В Свердловской области сотрудники оперативного подразделения одного из учреждений ГУФСИН и сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Екатеринбургу, работая с уже задержанными наркодилерами, раскрыли масштабную сеть», — говорится в сообщении.

Расследование активизировалось после работы с уже задержанными наркодилерами, содержащимися в следственном изоляторе. В результате удалось выявить и документально зафиксировать более 250 новых эпизодов незаконного оборота запрещённых веществ на территории региона. Все подозреваемые ранее были арестованы по обвинению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. В ходе операции изъято свыше одного килограмма синтетических наркотических средств. Всем установленным участникам сети уже предъявлены обвинения. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Чувашии задержаны два жителя Башкортостана, перевозившие крупную партию наркотиков. Мужчины следовали на внедорожнике Infiniti из Ленинградской области в Уфу, когда их остановили полицейские на трассе М-7. В ходе досмотра автомобиля в салоне, багажнике и под капотом были обнаружены 42 упаковки с мефедроном и гашишем общим весом около 40 килограммов.