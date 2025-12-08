Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 17:17

В Екатеринбурге силовики накрыли масштабную наркосеть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /rawf8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /rawf8

В Екатеринбурге в ходе масштабной операции пресечена деятельность крупной сети по распространению наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, помимо ведомства в мероприятии также участвовали полицейские уголовного розыска.

«В Свердловской области сотрудники оперативного подразделения одного из учреждений ГУФСИН и сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Екатеринбургу, работая с уже задержанными наркодилерами, раскрыли масштабную сеть», — говорится в сообщении.

Расследование активизировалось после работы с уже задержанными наркодилерами, содержащимися в следственном изоляторе. В результате удалось выявить и документально зафиксировать более 250 новых эпизодов незаконного оборота запрещённых веществ на территории региона. Все подозреваемые ранее были арестованы по обвинению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. В ходе операции изъято свыше одного килограмма синтетических наркотических средств. Всем установленным участникам сети уже предъявлены обвинения. Следственные действия продолжаются.

Младенец умер от передозировки наркотиков на 5 неделе жизни, родителей обвинили в убийстве
Младенец умер от передозировки наркотиков на 5 неделе жизни, родителей обвинили в убийстве

Ранее сообщалось, что в Чувашии задержаны два жителя Башкортостана, перевозившие крупную партию наркотиков. Мужчины следовали на внедорожнике Infiniti из Ленинградской области в Уфу, когда их остановили полицейские на трассе М-7. В ходе досмотра автомобиля в салоне, багажнике и под капотом были обнаружены 42 упаковки с мефедроном и гашишем общим весом около 40 килограммов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar