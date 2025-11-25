Младенец умер от передозировки наркотиков на 5 неделе жизни, родителей обвинили в убийстве

В США пятинедельный младенец, родившийся преждевременно дома, скончался от острой наркотической интоксикации. Малыш появился на свет на два месяца раньше срока, сообщает People.

Новорождённый за пять недель жизни не набирал вес, страдал от выраженного недоедания и впоследствии впал в сепсис. Мать вызвала службу спасения, когда младенец перестал дышать, но, несмотря на госпитализацию в Бостонский медицинский центр, врачи не смогли спасти его жизнь. Вскрытие показало, что причина – передозировка наркотиков.

«Несмотря на то, что родители знали, что их ребёнок родился как минимум на два месяца раньше срока, и видели, что новорождённая не набирает вес и страдает от недоедания, обвиняемые не обратились за медицинской помощью для ребёнка, хотя его здоровье продолжало стремительно ухудшаться», — отмечено в материалах суда.

Впоследствии обоим родителям предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. На слушании в Верховном суде они не признали вину и были освобождены под залог в 100 тысяч долларов (около 8 миллионов рублей) каждый до следующего заседания. К моменту смерти малыш весил лишь около 1,1 килограмма.

Теперь следствию предстоит выяснить, как наркотики оказались в организме младенца и почему родители не обратились за медицинской помощью, игнорируя очевидное ухудшение его состояния.

