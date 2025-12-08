Экс-президент Эквадора предстанет перед судом за взятки

Бывший президент Эквадора Ленин Морено предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, связанных со строительством крупнейшей в стране гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно материалам следствия, преступления были совершены в период с 2007 по 2013 год, когда Морено занимал пост вице-президента страны. Обвинение утверждает, что бенефициарами схемы стали его друзья — Конто Патиньо, Мария Патиньо и Хавьер Масиас, которые получили взятки на общую сумму 76,1 миллиона долларов США. Обвинение Морено было предъявлено 19 сентября 2025 года.

